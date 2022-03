Ucraina: Mattarella, ‘grazia a Oksana Lyvin per esempio e coraggiosa testimonianza’**

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Ringrazio molto Oksana Lyvin per la sua accorata e coraggiosa testimonianza. La sua carriera artistica –la prima donna al mondo a dirigere a Bayreuth e la prima direttrice di una fondazione lirica italiana– è già di per sé un modello in un campo –quello della direzione musicale- abitualmente occupato da uomini. Oggi questa sua alta competenza musicale si fonde con l’impegno per il suo Paese vittima di una crudele e insensata invasione. Grazie per le sue parole, grazie per il suo esempio”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della Donna.