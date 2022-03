Ucraina: Federcalcio russa chiede reintegro squadre club e Nazionale

Losanna, 8 mar. (Adnkronos) – La Federazione calcio russa (Fur) nel suo ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) dopo l’esclusione delle squadre russe per il conflitto in Ucraina ha chiesto di reintegrare tutte le squadre di club e la Nazionale russa alle competizioni sia Fifa che Uefa, in attesa che il tribunale sportivo disponga nel merito della controversia. Il Tas ha avviato due procedure arbitrali separate. La Federcalcio russa chiede di fatto di consentire di disputare gli spareggi per il Mondiale 2022 in Qatar in programma alla fine di marzo.