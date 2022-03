Ucraina: donne in mimetica per 8 marzo, ‘nostri figli al sicuro, distruggeremo nemico’

Kiev, 8 mar. (Adnkronos) – ”Siamo le donne dell’Ucraina, abbiamo messo al sicuro i nostri figli” e ora ”ci siamo uniti ai nostri uomini e all’esercito ucraino”. Inizia così il messaggio di un gruppo di donne in mimetica, nove in tutto, che con la bandiera dell’Ucraina alle spalle e le armi in pugno diffondono in occasione dell’8 marzo un video messaggio di lotta, di cui l’Adnkronos ha ricevuto una copia.

”Distruggeremo il nemico su ogni centimetro del territorio ucraino, in ogni città, in ogni villaggio, foresta e campo”, dice una donna al centro del gruppo, con il volto coperto. ”Per ogni bambino, donna, anziano, casa distrutta, strada e anche per ogni fienile vi spareremo come cani rabbiosi”, prosegue la donna. Il messaggio si conclude con un ”Gloria all’Ucraina” al quale le donna alle sue spalle rispondono ”Morte al nemico!”