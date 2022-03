Syngenta e Riso Gallo insieme per la sostenibilità

Robbio (PV), 8 mar. (Adnkronos) – Syngenta e Riso Gallo da anni collaborano con il focus su due temi chiavi come sostenibilità e innovazione. Anche per questo motivo l’Innovation Tour di Syngenta non poteva non fare tappa a Robbio dove ha sede Riso Gallo.

“Siamo venuti a Robbio preso la sede di Riso Gallo con il nostro Innovation Tour, un giro per l’Italia in cui vogliamo portare l’innovazione di Syngenta a favore dell’agricoltura italiana che esprime eccellenza in ogni dove”, spiega Riccardo Vanelli, amministratore delegato di Syngenta Italia. “Con il nostro supporto vogliamo contribuire ad avere un’agricoltura sempre più sostenibile e al tempo stesso produttiva. Per la filiera Riso Gallo abbiamo messo in campo strumenti all’avanguardia come l’agricoltura 4.0 con la nostra piattaforma Cropwise che garantisce un miglior monitoraggio in campo e una gestione sostenibile degli input tecnici. Adesso abbiamo associato altri elementi chiave per il supporto della biodiversità come Operation Pollinator e per la gestione dell’acqua di risulta attraverso Heliosec. Questi sono esempi concreti con cui Syngenta vuole dare un contributo importante al Made in Italy dell’agricoltura italiana”, aggiunge.

“La sostenibilità è importante e lo sarà sempre di più – spiega Riccardo Preve, amministratore delegato di Riso Gallo – Va vista a 360 gradi, non solo all’interno dello stabilimento ma in tutta la filiera. Con il nostro impegno negli ultimi quattro anni abbiamo creato una filiera con oltre 120 aziende agricole certificate sostenibili che seguono la nostra Carta del Riso con alcuni requisiti aggiuntivi rispetto alla normale classificazione di agricoltura sostenibile. Con Syngenta abbiamo una collaborazione che dura da tanti anni e attraverso loro distribuiamo alle aziende degli strumenti utili per migliorare l’aspetto sostenibile della coltura portando nuove tecnologie e miglioramenti di produttività con conseguenti vantaggi che sono anche economici”.