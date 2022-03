M5S, Conte "Non è vero che manca una leadership politica"

ROMA (ITALPRESS) – "Non è vero che al momento manca una leadership politica nel Movimento, perché c'è una volontà di politica chiara di abbracciare questo nuovo corso con un nuovo statuto e quindi con la mia persona come leader. È già fissata la data per le nuove votazioni che saranno il 10 e 11 marzo".

Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte. "Voteremo lo statuto e poi si rivoterà di nuovo per la carica di presidente, così dal punto di vista formale verremo incontro anche ai cavilli che ci stanno prospettando alcuni iscritti trascurando la volontà della stragrande maggioranza degli iscritti", aggiunge. Per Conte "è davvero straniante litigare in un momento come questo sulla riforma del catasto. Noi come Movimento 5 Stelle siamo assolutamente favorevoli a quella che è, prima di tutto, un'innovazione tecnologica e quindi a una digitalizzazione degli uffici del catasto, ma assolutamente contrari a aumentare le tasse sulla casa".

