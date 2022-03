Centinaio: “Sostenibilità e innovazione fondamentali per Made in Italy”

Robbio (PV), 8 mar. (Adnkronos) – “Sostenibilità e innovazione sono temi fondamentali per il Made in Italy. Siamo in un momento storico in cui quando si parla di agroalimentare italiano si parla di qualità. La qualità si ottiene attraverso lavoro, innovazione scientifica, tecnologica e sostenibilità che può essere sia ambientale che in ambito lavorativo. Quello che si sta facendo a 360 gradi, a cominciare dalle aziende private per arrivare alle istituzioni, è proprio favorire queste due parole: innovazione e sostenibilità”. Così Gian Marco Centinaio, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, ospite alla tappa di Robbio, sede di Riso Gallo, dell’Innovation Tour di Syngenta.

Un appuntamento che offre l’occasione di presentare a un vasto pubblico le innovazioni pensate da Syngenta per l’agricoltura italiana con un occhio particolare alla sostenibilità. L’impegno di aziende private è, infatti, fondamentale quando si tratta di portare avanti una politica green come spiega Centinaio: “Pubblico e istituzioni possono lanciare messaggi e favorire determinati processi ma poi sono i privati quelli che concretamente li mettono sul campo a disposizione del mondo agricolo e industriale. Privati che investono in questo settore con una visione a medio e lungo termine sono imprenditori che vogliono vedere il futuro e lasciare qualcosa anche ai nostri figli”.