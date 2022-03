Ucraina: Renzi, ‘mantenere aperta ogni speranza di dialogo, serve la politica’

Roma, 7 mar (Adnkronos) – “Chi fa politica non può semplicemente fermarsi all’emozione, al sentimento, all’indignazione. Fai politica per trovare soluzioni, non solo per commuoverti”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito dell’Ucraina.

“Io credo che anche nei momenti più duri occorre provare a mantenere aperta ogni speranza per il dialogo, per la tregua, per la pace. Lo sta facendo Israele -prosegue Renzi-. Lo stanno facendo in tanti. Continuo a non capire perché, se lo fa Erdogan, non si possa chiedere – tutti insieme come Nato e Ue – di farlo ad Angela Merkel. Per quello che conosco del difficile negoziato, serve una persona come Angela. Ma serve soprattutto la politica”.