Ucraina: Lonardo, ‘stop tassa a profughi per segnalare presenza’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Presenterò una interrogazione parlamentare, in Senato, al ministro degli Interni, per chiedere, in maniera immediata, l’eliminazione della tassa che, allo stato, grava sui profughi dell’Ucraina, nel momento in cui devono presentarsi presso le Questure italiane per censire la propria presenza. Appare questo un incredibile soffocamento della burocrazia rispetto alla solidarietà che il nostro popolo sta dimostrando, con una generosità incredibile. Chiedo al ministro di attivarsi subito affinché tale tassa venga eliminata”. Lo annuncia la senatrice Sandra Lonardo esponente di Idea-Cambiamo!-Europeisti-Noi di centro.