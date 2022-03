Ucraina: l’appello del sindaco di Kiev, ‘capitale si prepara alla difesa, mantenete la calma’**

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “La capitale si prepara alla difesa. Chiedo a tutti i cittadini di Kiev di mantenere la calma. Stare a casa, o – all’allarme – nei rifugi”. E’ l’appello del sindaco di Kiev Vitali Klitschko che, dal suo seguitissimo canale Telegram, esorta alla calma gli abitanti della capitale ucraina in queste ore di angosciante attesa. “Le città ucraine si stanno difendendo eroicamente -dice il primo cittadino- I militari stanno difendendo coraggiosamente la nostra terra. I civili stanno protestando senza paura contro gli occupanti”.

Nella capitale “oggi stiamo facendo di tutto per sostenere la città -spiega il sindaco- Creando una riserva di prodotti, medicinali, beni di prima necessità. Distribuiamo e forniamo assistenza a coloro che ne hanno più bisogno. Anche l’aiuto umanitario è stato inviato a Chernihiv. Stiamo cercando di consegnare a Bucha e Gostomel. Stiamo creando carichi umanitari per alcune altre città”. “Kiev resisterà! Si difenderà! Restiamo uniti! Gloria all’Ucraina!”, conclude Klitschko.