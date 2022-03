Ucraina: fonti cyber, hacker filo-russi minacciano attacchi a banche occidentali**

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “Non siamo fascisti, Amiamo il nostro paese e non permetteremo che venga danneggiato. Se tutto questo non termina, il team di XakNnet si sposterà verso le strutture delle infrastrutture critiche. Le banche saranno le prime”. La minaccia di colpire istituti bancari, probabilmente non solo ucraini ma anche di nazioni che sostengono Kiev, arriva – secondo quanto riportano fonti esperte in cyber-security – dal gruppo di hacker filo-russi di XakNet. Una minaccia che sarebbe una risposta a una violazione di dati portata da un affiliato del gruppo Anonymous, ai danni di due aziende russe, ovvero ‘Beeline’, provider del colosso di tlc VimpelCom, e ‘X5 Retail’, il più grande rivenditore di prodotti alimentari della Russia.

Nella cyber-guerra che si combatte parallelamente alle operazioni sul campo, si conferma dunque una battaglia sotterranea nel dark web condotta da hacker che violano e compromettono siti pubblici e non delle parti in causa. I filo-russi di XakNet in risposta all’attacco ai danni di ‘Beeline’ hanno assunto il controllo del provider internazionale vinfast.net e avrebbero ripristinato tutti i device di rete alle configurazioni di fabbrica. Inoltre, il gruppo – continuano le fonti – sostiene di aver violato attualmente circa 44.000 router wifi ucraini, trasformandoli, dunque, in dispositivi potenzialmente utilizzabili per perpetrare attacchi mirati di tipo DDoS. L’obiettivo dichiarato dal gruppo – che sta ricercando il supporto di giornalisti, blogger ed esperti di comunicazione digitale russofoni – è di arrivare a 100.000 dispositivi totali violati nei prossimi due giorni.

Nel frattempo vanno avanti – a livello ufficiale . le iniziative di Mosca di sganciarsi dalla rete Internet globale. Le stesse fonti, infatti, riportano come da ieri , 6 marzo, le due società russe Vimpelcom e TransTelecom abbiano rimosso la connessione con l’operatore statunitense Cogent, bloccando, quindi, nuove rotte di traffico internet.