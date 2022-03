Ricerca: Serracchiani-Malpezzi (Pd), ‘con Human technopole eccellenza scientifica in Italia’

Roma, 7 mar (Adnkronos) – “Human Technopole si fonda sull’eccellenza, l’interdisciplinarietà, il rispetto dei generi, l’internazionalità, l’inclusione e il servizio alla comunità scientifica. Queste sono le caratteristiche essenziali per fare ricerca di qualità e offrire al Paese un progetto competitivo a livello internazionale”. Lo dichiarano Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, presidenti dei gruppi del Pd del Senato e della Camera, a margine della loro visita istituzionale all’istituto di ricerca Human Technopole di Milano a cui hanno partecipato delegazioni di senatori e deputati.

“Nonostante la pandemia, il progetto dello Human Technopole è andato avanti con l’obiettivo di promuovere la ricerca italiana a servizio del Paese con laboratori che ospitano il lavoro dei nostri scienziati e di quelli stranieri che hanno scelto di venire a fare ricerca in questo istituto dopo importanti esperienze all’estero -proseguono-. Sono laboratori dotati di tecnologie innovative e all’avanguardia che saranno fondamentali, insieme alle opportunità di formazione e di finanziamento, nell’attrarre e favorire il rientro dei nostri talenti”.

“La ricerca – concludono le parlamentari del Pd – è un fattore decisivo di crescita e sviluppo per il Paese e di inclusione delle giovani generazioni”.