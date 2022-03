“Pietrelcina in tre progettualità per il recupero della struttura Asl a Piana Romana”. E’ l’annuncio del sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone, che ha commentato il via libera all’iter di attuazione degli interventi della Missione salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia