Fisco: Martino (FI), ‘soppressivo non importante, ora portiamo a casa delega’**

Roma, 7 mar (Adnkronos) – “La nostra intenzione è quella di portare a casa la delega trovando le mediazioni realistiche”. Lo dice Antonio Martino, capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze, dopo la riunione di FI in vista della seduta della commissione convocata per domani sera per proseguire con l’esame del provvedimento.

“Abbiamo fatto il punto su tutti gli argomenti della delega, a partire dalla flat tax incrementale passando per l’Irap e il riscatto della pensione, tutte tematiche importanti su cui è utile approfondire -spiega Martino all’Adnkronos-. La flat tax incrementale, per esempio, deve rimanere. Le partite Iva sono state le più penalizzate, dobbiamo continuare sulla strada della flat tax e incrementarla fino a 100mila euro”.

Ha sentito le dichiarazioni di oggi del premier Draghi sul catasto, cosa ne pensa? “Si capisce che il governo sta puntando pesantemente su questo provvedimento”, replica Martino. Domani voterete l’emendamento soppressivo di Alternativa c’è? “Il tema non è determinante, l’emendamento lascia il tempo che trova. Politicamente su questo ci siamo già espressi. La questione, poi, così come posta da Alternativa è lontano anni luce da noi. Domani vedremo che posizione prendere ma non diamo importanza alla questione”.