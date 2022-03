Design: Heilmann, ‘al World Design Capital Valencia 2022 programma con oltre 120 progetti’

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – Numerose le iniziative e i progetti speciali per Valencia World Design Capital 2022 che punta su salute e benessere, didattica del design, economia e innovazione, patrimonio e identità, sostenibilità ambientale ed equità, inclusione e diversità. Corinna Heilmann, theProgramme Director di Valencia World Design Capital 2022, spiega in un’intervista a Pianeta Design il filo conduttore di un programma ricco di numerose mostre, workshop e conferenze sul design nel contesto dell’ambiente e della sostenibilità.

”World Design Capital Valencia 2022 -dice- ha sviluppato un programma con oltre 120 progetti. Ognuno di questi progetti corrisponde a una delle sei aree strategiche e si immerge in quell’area attraverso il design. Ad esempio, per quanto riguarda Economia e innovazione, World Design Capital Valencia 2022 dà impulso a un intero programma, che già celebra la sua seconda edizione per le aziende che vogliono innovare attraverso il design. Per l’educazione al design, World Design Capital Valencia 2022 ha collaborato con le istituzioni a vari programmi per fomentare la creatività in tutti i centri educativi e introdurre più contenuti relativi al design nelle aule.E così stesso con ogni area strategica e il relativo sviluppo progettuale”.

Quanto alla pandemia e al tema della della sostenibilità Heilmann ritiene che ”la pandemia ha sicuramente aumentato la consapevolezza dell’importanza dell’economia circolare, della salute e del benessere, dell’interior design e di come ci relazioniamo con ciò che ci circonda. Anche i nostri modi di lavorare e studiare sono diventati ibridi, lo sviluppo di spazi più aperti da godere con amici e familiari sono alcuni dei moltissimi aspetti che possono rendere la nostra vita più sostenibile. Improvvisamente, tutti nel mondo sono consapevoli di come il mondo può cambiare dall’oggi al domani e il disastro climatico è già una realtà. Questa consapevolezza ha accelerato estremamente la necessità e il desiderio di soluzioni, di cambiamento e di un completo ripristino di tutte le nostre abitudini precedenti. E il cambiamento provoca sempre design e innovazione. Stanno emergendo con forza nuovi materiali, il recupero di tecniche precedenti e una ferma convinzione di rimodellare le città e renderle più vivibili, sostenibili e comunitarie”.

E i progetti di Valencia World Design Capital 2022 dedicati ai temi di sostenibilità ambientale e sociale non sono pochi. ”World Design Capital Valencia 2022 -sottolinea Heilmann- sta lavorando a stretto contatto con tutte le associazioni e istituzioni educative che stanno lavorando a progetti nella regione del Mediterraneo in materia di economia circolare, progetti di ricerca su materiali sostenibili e imprese a km zero. Nello specifico stiamo riunendo aziende, designer e istituzioni attraverso una serie di progetti ed eventi durante tutto l’anno. A medio-lungo termine la sostenibilità sociale e ambientale può avere successo e avere un impatto se attori diversi di aree diverse lavorano insieme e si ritrovano attraverso l’obiettivo comune di progettare un futuro migliore. Ecco alcuni esempi di ciò su cui World Design Capital Valencia 2022 sta lavorando sotto questo aspetto: come Encruentro SUC (Sustainable Urban Commons), l’incontro con diversi professionisti ed enti che, attraverso il design, stanno lavorando a progetti che ricercano la sostenibilità e il basso impatto ambientale attraverso l’arredo urbano per gli spazi aperti a La Marina di Valencia

E ancora ”il nuovo “Pid Programma per l’innovazione attraverso il design”, per tutte le aziende e le organizzazioni che desiderano attivare innovazione e miglioramenti attraverso metodologie decisionali consapevoli, dimostrando che il design offre metodologie e modalità di lavoro che possono rivelarsi molto utili”.

Sono previsti sette Signature Events e molti progetti internazionali, e finora sono state coinvolte ”24 aziende, ma anche 32 enti dell’istruzione e di altre aree di influenza, 9 enti culturali e oltre 80 sostenitori creativi come designer e studi creativi”. La risposta dei designer alla presenza a Valencia non si è fatta attendere. ” A maggio e settembre 2020 abbiamo avviato un bando per progetti e ne sono stati presentati più di 400. Un enorme successo e anche un segno di quanto siano impegnati i designer valenciani”.

Nel complesso, quello che tutti coloro che visitano troveranno nella scena del design di Valencia ”è un enorme impegno per la comunità. Non solo parlando con i designer, ma anche con istituzioni, aziende, scuole e università si può ritrovare un’energia speciale che vibra in città, nuovi posti aprono quasi ogni mese. Basta dare un’occhiata alla Valencia Design Map, lanciata da World Design Capital Valencia 2022 insieme a Visitvalencia e all’agenzia creativa Districte, che riflette perfettamente l’impulso che, distretto per distretto, si può sentire in tutta la città. La mappa consentirà alle persone di esplorare la scena del design di Valencia e di vedere di persona”.