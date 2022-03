Calcio: addio a Wilson, Onorato (Roma capitale), ‘gli dedicheremo un parco della nostra città’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Grande commozione per la scomparsa di Pino Wilson, un grande atleta che ha scritto pagine indimenticabili della storia calcistica della Lazio”, dichiara l’assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a margine della sua visita alla camera ardente in Campidoglio.

“Oggi abbiamo voluto rendergli onore nella sala della Protomoteca. Nelle prossime ore -annuncia Onorato- predisporremo una memoria di Giunta per intitolargli un parco o un’area verde della nostra città. Il suo ricordo vivrà con noi”.