Belgrado, 7 mar. – (Adnkronos) – Marcell Jacobs vince la sua batteria nei 60 metri e vola in finale al meeting di Belgrado in corso alla Stark Arena. Il due volte oro olimpico di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 si impone con il tempo di 6″56. Alle sue spalle il turco Kaynan Ozer (6″74) e il bosniaco Hajrudin Vejzovic (6″80). Jacobs tornerà in pista alle 19.40 per disputare la finale.