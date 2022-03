1000 Miglia, BPER Banca al fianco della Coppa delle Alpi

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – BPER Banca ha scelto di sostenere l’edizione di quest’anno della Coppa delle Alpi, prima gara valida per il Campionato Grandi Eventi 2022, in qualità di ‘Race main sponsor’. Si tratta di una manifestazione che unisce valori quali l’agonismo sportivo, la promozione della bellezza dei paesaggi alpini e la tradizione motoristica italiana.

Brescia, città delle 1000 miglia, e Modena, sede di BPER Banca, sono da considerarsi due autentiche capitali per il mondo delle auto e questa partnership crea dunque un risvolto di ulteriore fascino e interesse per la gara.

BPER Banca è attiva su tutto il territorio nazionale con il supporto a numerose altre attività per promuovere tra i cittadini la cultura dello sport e l’amore per le tradizioni dei territori.