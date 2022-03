Covid oggi Italia, 35.057 contagi e 105 morti: bollettino 6 marzo

Sono 35.057 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 6 marzo, secondo i dati e i numeri covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 105 morti.

I dati del ministero della Salute fanno registrare 296.246 tamponi, per un tasso di positività dell’11,8%. Sono 8.828 i ricoverati con sintomi (-146 da ieri), 603 i pazienti attualmente in terapia intensiva (-6).

Le persone attualmente positive sono 1.016.341, con un calo di 2.490 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 38.274 guariti, che portano il totale a 11.853.884 da inizio pandemia.

DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI

CAMPANIA – Sono 3.421 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 24.916 tamponi. Tra i decessi, 2 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 30 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva e 608 quelli ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 3.934 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. A Roma segnalati 1.876 nuovi casi. “Oggi nel Lazio su 9.264 tamponi molecolari e 29.497 tamponi antigenici per un totale di 38.761 tamponi, si registrano 3.934 nuovi casi positivi (+232), sono 5 i decessi (-15), 1.126 i ricoverati (-43), 92 le terapie intensive (+1) e +6.843 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.876”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.089 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 6 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 13.388 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.400 molecolari e 6.988 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 42,4 anni.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 68 (numero invariato rispetto a ieri), l’età media è di 64 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti covid, sono 1.177 (+10 rispetto a ieri, +0,9%), età media 74,5 anni. Le persone complessivamente guarite sono 2.491 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.153.802.