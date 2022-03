Covid: Lombardia, 3.627 nuovi positivi, 34 morti nelle ultime 24 ore

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – E’ di 3.627 il numero di positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività all’8,4%, sono invece 34 i morti nelle ultime 24 ore che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 38.792. Sono 82 i pazienti in terapia intensiva, 821 invece negli altri reparti. Nel dettaglio i dati dei contagiati per provincia: a Milano sono stati segnalati 1777 casi, a Brescia 352, 335 a Monza, a Bergamo 298, a Como 238, a Pavia 194, a Mantova 183, a Cremona 126 come a Lecco, a Lodi 64 e a Sondrio 56.