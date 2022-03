Il ritorno dirompente del Covid-19 in casa Benevento riporta all’interno dell’ambiente giallorosso l’ansia del dover fare di nuovo i conti con l’emergenza e gli interrogativi legati al futuro della squadra. Il match con il Cosenza è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi: in attesa di conoscere dove verrà ricollocata la nuova tappa di Serie B lo sguardo resta rivolto sul Crotone, prossimo avversario in calendario della Strega.

