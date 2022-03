Ucraina: Turchia, Zelensky ribadisce disponibilità a incontrare Putin

Ankara, 5 mar. (Adnkronos) – “Gli attacchi devono cessare e, qualunque siano le condizioni e le aspettative per i negoziati, dovrebbe essere data loro una possibilità. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha già trasmesso questa proposta sia a Putin che a Zelensky. Ieri, in una telefonata con il signor Zelensky, il presidente dell’Ucraina ha ribadito di nuovo di essere pronto a incontrare Putin a Istanbul, Ankara, dove vuole. Il nostro presidente aveva già consegnato questo messaggio a Putin”. Ad affermarlo è il portavoce presidenziale Ibrahim Kalin ai microfoni di ‘Trt Haber’

“Continueremo il nostro lavoro in questa direzione. Avere un tale incontro avrà necessariamente un effetto positivo sulla guerra, riducendone l’intensità, riducendone le perdite. Come Turchia, siamo pronti a fare la nostra parte”, ha spiegato Kalin.