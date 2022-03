Mosca, 5 mar. (Adnkronos) – Le decisioni di Visa e Mastercard di bloccare le transazioni in Russia non avranno un impatto sulle carte di pagamento Sberbank. Lo sostiene la stessa banca secondo quanto riferisce l’agenzia russa ‘Tass’. “Tutte le carte dei clienti Sber funzioneranno, sarà possibile effettuare transazioni sul territorio della Russia – prelevare contanti, effettuare trasferimenti per numero di carta, pagare sia nei negozi offline che nei negozi online russi “, ha sottolinea la banca.