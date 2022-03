Roma, 5 mar (Adnkronos) – “Noi siamo, saremo impegnati in tutte le piazze d’Italia. Saremo in tutte le iniziative dove il popolo italiano chiede la pace, il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina e una pace duratura in quell’area dell’Europa. Ci siamo stati ieri, oggi e domani e continueremo con questo sforzo”. Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento all’Agorà democratica sull’antifascismo.