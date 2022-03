Ucraina: Letta, ‘ogni sforzo per il negoziato, includere Paesi terzi come la Cina’

Roma, 5 mar (Adnkronos) – “Dobbiamo fare lo sforzo più unitario possibile per portare a un tavolo negoziale Putin. E questo non può che avvenire con l’inclusione di soggetti terzi, che non siano né l’Europa, né gli Usa, né la Russia stessa”. Lo dice Enrico Letta al Corriere della sera sulla situazione in Ucraina.

“Cina, India e Turchia, i grandi Paesi che hanno un rapporto con l’Occidente, ma hanno anche mantenuto un rapporto con Putin. L’Europa e l’Italia non sono in guerra con la Russia e l’escalation non è il nostro obiettivo”, sottolinea il leader del Pd che poi, tra l’altro, spiega: “Ritengo fondamentale adottare tutte le iniziative possibili perché, in tempi rapidi e con la massima determinazione, si arrivi a una de-escalation che consenta di salvare più vite umane possibili”.

Su un inasprimento delle sanzioni, Letta dice: “Le sanzioni decise sono veramente devastanti, non dobbiamo ogni giorno fare il rilancio”.