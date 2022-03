Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “L’antifascismo è democrazia. Oggi stiamo vedendo come in fondo nei decenni scorsi abbiamo tollerato tropo che fosse chiamata democrazia qualcosa che di democrazia non aveva nulla, il regime costruito in Russia attorno a Putin”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento alla Agorà democratica sull’antifascismo.