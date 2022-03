Ucraina: Battelli, ‘Ue promuova grande Conferenza di pace’

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Occorre esigere dalle autorità russe l’immediata cessazione della guerra e sostenere ogni iniziativa multilaterale e bilaterale utile a una de-escalation militare e a un percorso negoziale tra l’Ucraina e la Russia. L’Assemblea della Camera, dal canto suo, ha approvato una risoluzione che condanna l’invasione e richiede per l’Ucraina interventi di assistenza umanitaria ed economica. Quanto all’Unione europea che, in un momento così drammatico, è riuscita a dar prova di unità d’azione e intenti, dovrebbe promuovere una grande Conferenza di pace”. Lo ha sottolineato il presidente della commissione per le Politiche dell’Ue alla Camera, Sergio Battelli, intervenendo a Parigi nella seconda giornata di lavori della plenaria Cosac, la Conferenza degli organi specializzati in Affari comunitari.

“L’Ue -ha aggiunto- deve anche attivarsi per un maggiore impegno Onu in una crisi che, evidentemente, non è solo europea, e per rafforzare la dimensione transatlantica che questa vicenda conferma essere necessaria. Siamo purtroppo in uno scenario di guerra con tutte le conseguenze che ciò comporta e che vogliamo e dobbiamo affrontare, a partire dalla crisi umanitaria. Il nostro sostegno e la solidarietà al popolo ucraino deve tradursi in un programma straordinaria di accoglienza dei profughi. La situazione attuale rende urgente un netto rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea”.