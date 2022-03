Pd: Letta, ‘in 100mila alle Agorà, a luglio al via i ‘Sassoli camp”

Roma, 5 mar (Adnkronos) – “Quasi 100mila persone hanno partecipato a questo processo che durerà fino all’estate per poi tramutarsi nel progetto del centrosinistra per le elezioni che costruiremo in autunno sulla base delle proposte che usciranno”. Lo ha detto Enrico Letta parlando delle Agorà democratiche nel corso del suo intervento di saluto alla Agorà ‘Nell’antifascismo le radici della nostra democrazia’ promossa da Andrea De Maria a Bologna.

“Abbiamo deciso di lanciare insieme all’Osservatorio degli indipendenti i ‘Sassoli camp’ durante l’estate, a luglio, un grande momento di partecipazione in cui discuteremo le proposte dei cittadini per renderle forti e vincenti”, ha poi aggiunto il segretario del Pd.