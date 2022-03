Maxi inseguimento in centro a Roma, 21enne non si ferma ad alt

(Adnkronos) – Maxi inseguimento in centro a Roma ieri sera quando un 21enne alla guida di una Mercedes bianca non si è fermato all’alt della polizia in piazza dei Cinquecento. Il giovane ha tentato di investire i poliziotti sfrecciando a tutta velocità. A quel punto è scattato un maxi inseguimento a cui hanno preso parte numerose volanti della polizia che sono riuscite a bloccarlo in via del Tritone.

Il giovane, che aveva sottratto la macchina al padre ed era arrivato a Roma da Marino insieme a due amici, è stato trovato senza patente. Per questo motivo è stato denunciato dalla polizia. Il giovane è inoltre accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La direttissima per la convalida dell’arresto è prevista in giornata.