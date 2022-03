Ieri intorno alle 18.30 in via Carlo Poerio, una signora di 58 anni a bordo di una Smart ha investito un ragazzo di 29 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre il giovane è stato trasportato all’ospedale ‘San Pio’ per le cure del caso.

