Guerra Ucraina, Kiev: “Russia non rispetta cessate fuoco per corridoi umanitari”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina, corridoi umanitari e cessate il fuoco temporanei per l’uscita dei civili da Mariupol e Volnovakha. “Corridoi umanitari e vie di uscita sono stati concordati con la parte ucraina”, ha reso noto il ministero della Difesa russo. “A Mariupol e Volnovakha i corridoi umanitari sono pronti per l’apertura, sono state formate colonne di persone che devono essere evacuate. Le parti hanno temporaneamente concordato il cessate il fuoco nell’area dei corridoi”, aveva confermato con un tweet il consigliere della presidenza ucraina Mikhail Podolyak.

L’evacuazione della popolazione dalla città di Mariupol dovrebbe essere iniziata alle 10 ora italiana per concludersi alle 15, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Al momento non è ancora chiaro invece come procederà invece l’evacuazione dalla seconda città, Volnovakha.

Le autorità di Mariuopol hanno però denunciato che le autorità russe non stanno rispettando il cessate il fuoco lungo la strada che permetterebbe ai civili di lasciare la città ucraina allo stremo. È stato deciso di consentire agli autobus di trasportare i civili da Mariupol e Volnovakha verso Zaporizhzhia, nell’Ucraina sudorientale. Tuttavia, le autorità di Mariupol hanno sostenuto che “sono in corso combattimenti” nella regione di Zaporizhzhia. “Stiamo negoziando con la parte russa per confermare il cessate il fuoco lungo l’intero percorso di evacuazione”, hanno aggiunto.

“Non abbiamo altra scelta che andarcene”. Lo ha detto il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko. “Cari, cari residenti di Mariupol – ha detto il sindaco in una dichiarazione – da oggi inizia l’evacuazione della popolazione civile. Non è stata una decisione facile, ma come ho sempre detto Mariupol non sono le case e le strade, sono gli abitanti, voi e io. Il nostro dovere principale è sempre stato e resta proteggere le persone”.

“Nelle condizioni in cui la nostra città è costantemente sotto il fuoco spietato degli occupanti, non c’è altra soluzione che permettere ai residenti, a voi e a me, di lasciare Mariupol in sicurezza”, ha concluso Boichenko.

Intanto i russi si stanno avvicinando alla seconda centrale nucleare alla seconda più grande centrale del Paese, sono a “una ventina di miglia (32 km)”. A denunciarlo nella notte l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, senza indicare il nome dell’impianto.

Secondo Energoatom, organismo ucraino di supervisione delle centrali nucleari, il secondo più grande impianto del Paese è quello di Yuzhnoukrainsk, nella regione di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina.

L’offensiva di Mosca è continuata nel decimo giorno di conflitto con il supporto aereo e l’uso di armi di alta precisione. Secondo le forze armate ucraine la Russia sta lavorando per circondare Kiev e Kharkiv. La difesa nella capitale continua a respingere “l’offensiva nemica” e a infliggere sconfitte alle truppe attaccanti, secondo il rapporto.