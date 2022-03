Fisco: Letta, ‘c.destra irresponsabile, fatta disinformazione gravissima’

Roma, 5 mar (Adnkronos) – “Sul catasto è stata fatta una operazione di disinformazione insostenibile e insopportabile, è stata costruita una narrazione su una patrimoniale che non c’è e non ci sarà ed è stata messa una zeppa dentro la maggioranza e contro il lavoro del governo. È un fatto gravissimo. Se la destra di governo continua ad avvelenare i pozzi si crea una situazione ingestibile”. Lo dice Enrico Letta al Corriere della sera.

“Non si può andare avanti con questo metodo, se ognuno mina la fiducia tra alleati è finita, il governo non c’è più. È irresponsabile e inaccettabile una campagna di disinformazione che butta fango sul governo e gli alleati di governo”, sottolinea il segretario del Pd.