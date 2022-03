Roma, 5 mar. (Adnkronos) – La Lazio, fuori casa, travolge il Cagliari 3 a 0. I gol per i biancocelesti di Ciro Immobile al 19esimo su rigore, di Luis Aberto al 42esimo minuto e al 62esimo di Felipe Anderson. All’89esimo minuto è stato espulso Marusic per somma di ammonizioni. Con questa vittoria la Lazio resta a un punto della Roma che in precedenza ha battuto l’Atalanta 1 a 0.