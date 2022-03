Kiev, 4 mar. (Adnkronos) – “Il livello delle radiazioni nella regione di Zaporizhzhia non è cambiato e non rappresenta una minaccia per la vita e la salute “. Lo ha reso noto il Ministero della Salute ucraino, citato dalla Ukrainskaya Pravda, dopo che le forze russe hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia.