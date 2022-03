Ucarina: Marano (Arav), ‘guerra allucinante, bloccati ordini d’acquisto in Russia’

Milano, 4 mar. (Adnkronos) – “Noi abbiamo un negozio a Kiev di John Richmond, nei giorni scorsi ho parlato con il nostro cliente di Kiev che vive in un garage con tre bambini. Quello che sta accadendo è allucinante. Sicuramente il mercato ucraino ne risentirà fortemente. La Russia in questo momento è in completo stand-by, noi abbiamo bloccato tutti gli ordini di acquisto e non credo di voler continuare a lavorare con il Paese, onestamente”. A dirlo all’Adnkronos è Mena Marano, ceo di Arav Group, che detiene brand di moda come Silvian Heach, John Richmond, MarcoBologna, John Richmond Kids e in licenza Trussardi Kids.