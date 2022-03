Inter-Salernitana 5-0, tris Lautaro e primo posto

(Adnkronos) – L’Inter batte la Salernitana 5-0 e vola in testa alla classifica. I nerazzurri interrompono il digiuno di gol durato oltre 400 minuti con una cinquina. Lautaro, a secco da più di 600 minuti, si sblocca e firma una tripletta. Dzeko completa l’opera con una doppietta e la squadra di Inzaghi sale al comando con 58 punti, uno in più rispetto alla coppia formata da Napoli e Milan. La Salernitana, che resta in partita una ventina di minuti, è ultima a quota 15.

I campani hanno la prima chance della serata, ma Verdi spara alle stelle da ottima posizione. Dopo la chance sprecata dagli ospiti, il match si trasforma in un monologo nerazzurro. Lautaro si scalda centrando la traversa, poi al 22′ fa centro sfruttando l’assist di Barella: diagonale perfetto, 1-0. Il raddoppio arriva prima del riposo: azione manovrata, imbucata per l’argentino e 2-0 al 40′. Game over all’intervallo e nella ripresa l’Inter dilaga. Al 56′ Lautaro cala il tris personale sull’assist di Dzeko (3-0). Lo sloveno partecipa alla festa tra il 64′ e il 69′: doppietta, 5-0 e l’Inter è prima.