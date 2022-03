Guerra Ucraina-Russia, Mosca blocca Facebook e Twitter

(Adnkronos) – La Russia blocca Facebook e Twitter. Mosca, in guerra con l’Ucraina, spegne i social in patria. Roskomnadzor – autorità russa dei media – ha deciso di bloccare in Russia l’accesso alla rete di Facebook e successivamente adotta lo stesso provvedimento anche per Twitter. Da ottobre 2020, riferisce Roskomnadzor in relazione a Facebook, “sono stati registrati 26 casi di discriminazione contro i media russi e le risorse informative da parte di Facebook. Nei giorni scorsi il social network ha limitato l’accesso agli account del canale televisivo Zvezda, l’agenzia di stampa Ria Novosti, Sputnik, Russia Today, Lenta.ru e Gazeta.ru”.