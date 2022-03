Governo: Draghi lunedì da Von der Leyen, il 10 e l’11 a Versailles per vertice Ue

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà lunedì 7 marzo Bruxelles dove alle ore 11.00 incontrerà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Si legge in una nota di palazzo Chigi con gli impegni del premier nei prossimi giorni.

Mercoledì 9 alle ore 15.00 Draghi sarà alla Camera per il Question time. mentre giovedì 10 e venerdì 11 è atteso a Versailles per il vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’Ue. Mercoledì 23, il premier sarà di nuovo in Parlamento per le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo a Bruxelles.