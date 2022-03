Fisco: Napoli (Ci), ‘non si scherzi con fuoco per cercare trampolino elettorale’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “La riforma della giustizia, la concorrenza, il catasto, la riforma fiscale: e cito solo i titoli di alcune delle riforme più impegnative che il Parlamento è chiamato ad affrontare nei prossimi mesi. È un percorso obbligato rispetto al quale non sono ammessi cedimenti o deviazioni o sotterfugi. Se qualcuno nella maggioranza pensa di costruirsi un trampolino elettorale spargendo di ostacoli il lavoro del Governo deve sapere che scherza con il fuoco. E con il fuoco hanno scherzato ieri quei parlamentari che hanno tentato di mandare sotto il governo sulla riforma del catasto. Un segnale brutto, per il Paese prima ancora che per il Governo”. Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia.

“Il crollo di tutti i valori finanziari e l’impennata dei prezzi delle materie prime, nessuno sa dire quanto duratura, sono la morsa terribile in cui è stretta ogni attività economica a causa dell’aggressione russa all’Ucraina. La guerra di Putin farà sentire le sue conseguenze sul piano mondiale per molti anni e gli equilibri geopolitici dovranno probabilmente essere ricostruiti dalle fondamenta. I mesi che abbiamo davanti impongono a tutte le forze politiche un bagno di realismo e di ragionevolezza. E di andare alle elezioni del 2023 -conclude Napoli- quasi in punta di piedi. Senza urla né strepiti”.