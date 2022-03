Equitazione, Schiavolin (Snaitech): ‘Nuova tv segna punto di svolta rispetto al passato”

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Siamo contentissimi, oggi è andata bene: stiamo presentando questo nuovo prodotto che è EQUtv, la televisione che nasce oggi e che segna sicuramente un punto di discontinuità rispetto al passato. Vogliamo raccontare il mondo del cavallo ed attività sportive, ma non solo quelle sportive che ruotano attorno al connubio tra uomo e cavallo, con un formato nuovo e marchio nuovo, un’immagine totalmente rivista e con tanti investimenti che auspico possano contribuire ad allargare la platea degli utenti e degli appassionati a questo mondo fantastico, anche attraverso la nostra narrazione”. Così Fabio Schiavolin, ad Snaitech, a margine della presentazione di EQUtv, l’emittente televisiva del Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) dedicata all’ippica e al mondo del cavallo.

“Le novità – ha proseguito Schiavolin – saranno, come diceva il direttore Bruno, una preponderanza delle dirette televisive, del raccontare gli eventi in maniera nuova, più moderna e una serie di rubriche che accompagneranno la giornata e non si occuperanno squisitamente, come avveniva in passato, in modo autoreferenziale del mondo che ruota attorno alle corse, ma proprio del mondo più esteso che ruota attorno al cavallo: quindi natura, turismo, ippoterapia, bambini e tutte le cose che possono raccontare bene il cavallo”.