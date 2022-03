L’occasione è d’oro e il Benevento non vuole lasciarsela sfuggire per accorciare nuovamente le distanze dalle prime posizioni. La prossima sarà una giornata di scontri al vertice, visto che in programma ci sono Cremonese-Brescia, Perugia-Lecce e Cittadella-Monza, e la formazione di Caserta vuole approfittarne per riguadagnare il terreno perso dopo il pari casalingo di martedì sera. Letizia e compagni dovranno vedersela con un Cosenza che ha dato parecchio filo da torcere al Frosinone e che, al di là della sconfitta rimediata allo ‘Stirpe’ e di una classifica che la vede al quartultimo posto, resta squadra da affrontare col massimo dell’attenzione.

