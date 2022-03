Ucraina: Salvini, ‘errore escludere paralimpici, prendiamocela con i dittatori’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Io stanotte non ho dormito. Per questo mi da fastidio che qualcuno continui a trovare divisioni. Sentite qualcuno che dice che gli da fastidio se Salvini parla di pace. Non bisogna mai interrompere il dialogo. E’ un errore aver escluso atleti paralimpici, prendiamocela con i dittatori”. Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. “Come è stata una follia quella della Bicocca. Prendiamocela con i ministri, gli oligarchi”. Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.