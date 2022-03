Ucraina: Picierno, ‘accordo ministri interno su rifugiati segna passaggio epocale’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “L’accordo dei Ministri dell’Interno per garantire accoglienza ai rifugiati dalla guerra in Ucraina segna una svolta decisiva per l’Europa. Siamo davanti a un passaggio epocale, anche perché le rigidità del Trattato di Dublino non consentirebbero di accogliere chi fugge dalla guerra con la necessaria rapidità ed efficacia. Dentro un’emergenza enorme e drammatica l’Europa si sta dimostrando compatta, forte e incisiva. I diritti umani e la solidarietà caratterizzano l’azione politica dell’Unione Europea”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.