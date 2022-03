Tennis: premier francese annuncia fine green pass dal 14 marzo, Djokovic al Roland Garros

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Via il green pass francese dal 14 marzo, e quindi via libera a Novak Djokovic al Roland Garros, che inizia il 22 maggio. “La situazione sta migliorando grazie ai nostri sforzi collettivi e sono soddisfatte le condizioni per una nuova fase di allentamento delle misure”: lo ha dichiarato il premier francese, Jean Castex, a Tf1. Castex ha quindi ha annunciato la fine del pass vaccinale “ovunque si applichi”, dal 14 marzo, insieme alla fine dell’uso della mascherina obbligatoria “in tutti i luoghi dove è ancora in vigore”, ad eccezione dei mezzi pubblici, “data la promiscuità”. Nelle strutture sanitarie “rimane in vigore il pass sanitario”.