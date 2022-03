Pnrr: domani a Bologna ‘Italia domani’ con ministro Bianchi

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Arriva a Bologna ‘Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’, il ciclo di incontri sul PNRR promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’evento si svolgerà domani, alle ore 15, presso l’Auditorium della Fondazione Mast.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, Marco Leonardi, e la coordinatrice della segreteria tecnica del PNRR, Chiara Goretti, spiegheranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Piano e le modalità per accedere alle risorse. Interverranno il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.