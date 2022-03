Merck, Garijo: “Crescita record nel 2021”

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Il 2021 è stato un anno di crescita record e di espansione dei margini”. Ad affermarlo è Belén Garijo presidente e ceo di Merck commentando i risultati dell’azienda farmaceutica. “Nonostante un ambiente difficile, siamo rimasti un partner affidabile per i pazienti, gli scienziati e i nostri clienti e siamo stati quindi in grado di ottenere un risultato record. – prosegue Garijo – Nel 2021 abbiamo registrato una crescita in tutti i settori di attività e le regioni. Il nostro Big 3 si è comportato particolarmente bene. Parallelamente, abbiamo portato a termine con successo la nostra agenda strategica, in particolare rafforzando la nostra posizione di fornitore privilegiato e fornitore di soluzioni per le modalità tradizionali e innovative nell’ambito delle scienze della vita”.