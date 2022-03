Duecento euro ad assessore, cento euro per ogni consigliere comunale. E’ il piccolo sacrificio finanziario che Mastella ha chiesto ad ogni amministratore eletto nelle sue liste per sostenere la Protezione civile impegnata nella raccolta di aiuti da destinare alle popolazioni ucraine che fronteggiano l’invasione russa. Il sindaco intanto sta ricevendo decine di messaggi da famiglie della città che offrono disponibilità ad accogliere in casa minori provenienti dall’Ucraina.

