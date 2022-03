Fisco: Fragomeli (Pd), ‘centrodestra irresponsabile, gesto incomprensibile’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Grazie alla responsabilità del Partito democratico, insieme ad alcune forze della maggioranza, abbiamo respinto il tentativo irresponsabile del centrodestra di mettere in difficoltà il governo Draghi sulla riforma del catasto. In giornate drammatiche per l’Italia e per il mondo, un gesto incomprensibile”. Così il capogruppo Pd in commissione Finanze, Gian Mario Fragomeli.

“La riforma può così andare avanti – prosegue l’esponente dem – e porterà a una mappatura degli immobili, uno strumento utile di modernizzazione per il nostro Paese. Una riforma che, come scritto e ribadito più volte, non comporterà alcun aumento fiscale, e servirà ad avere una banca dati aggiornata. Trascorsi i quattro anni previsti, noi del Partito democratico ribadiamo che la riforma dovrà servire a far pagare meno chi in questi anni ha pagato troppo, all’interno di un criterio di equità e perequazione, anche rispetto a chi invece in questi anni ha pagato molto poco approfittando di storture e mancati aggiornamenti”.