Fisco: Fornaro, ‘Lega e Fi mettono governo in difficoltà in momento delicatissimo’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Sulla riforma del catasto ottenuto un risultato importante. Una misura di equità fiscale viene irresponsabilmente propagandata dal centrodestra come una nuova tassa sulla casa”. Lo afferma il capogruppo di Leu, Federico Fornaro.

“Da Lega e Forza Italia un atteggiamento incomprensibile che sta mettendo in difficoltà il governo Draghi in uno dei momenti più delicati della storia nazionale recente”.