Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Da due giorni Forza Italia – con il resto del centrodestra di governo – lavora per un emendamento condiviso di compromesso, allo scopo di raggiungere una soluzione positiva. Le prove di forza della sinistra al governo non aiutano la mediazione e, anzi, mettono a rischio la sua stessa tenuta. Non accetteremo nuove tasse sulla casa, ne’ ricatti, né diktat”. Così fonti di Forza Italia.