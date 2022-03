Fisco: Boccia (Pd), ‘da destra solo propaganda, soluzione sia sostenibile se no si voti’

Roma, 3 mar (Adnkronos) – “La revisione della catasto è un pezzo fondamentale della riforma del fisco, per modernizzare e per una questione di trasparenza. L’aumento delle aliquote non c’è, è una ossessione della destra”. Lo ha spiegato Francesco Boccia, del Pd, che è anche intervenuto in commissione Finanze tra uno stop e l’altro in attesa di una intesa sulla riforma del fisco.

“La revisione del catasto è il cuore dell’articolo 6. Aver eliminato la revisione è come aver confermato il soppressivo -ha spiegato il deputato del Pd-. Ora c’è uno sforzo ulteriore, il governo valuti se questo ci consente di rappresentare una proposta sostenibile. Viceversa noi ribadiamo che la revisione è fondamentale per garantire una maggiore equità. Nascondere il tema è un tentativo di propaganda politica che non risolve il problema. Chiediamo al governo esprimersi, se no è il momento di votare”.